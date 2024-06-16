LEONARD レオナール　レディース　ポロシャツ　半袖

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商品詳細
LEONARDレオナールレディース ポロシャツ 半袖 ◾️表記サイズ 38 肩幅 34cm袖丈 15cm身幅 40cm着丈 52cm ◾️ネイビーUSED品にご理解頂ける方、どうぞ宜しくお願い致します。カラー···ブルー袖丈···袖なし
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