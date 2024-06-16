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LEONARD レオナール　レディース　ポロシャツ　半袖
商品番号 B44662892499
商品名

LEONARD レオナール　レディース　ポロシャツ　半袖
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LEONARDレオナールレディース　ポロシャツ　半袖　◾️表記サイズ　38　　　肩幅　34cm袖丈　15cm身幅　40cm着丈　52cm　◾️ネイビーUSED品にご理解頂ける方、どうぞ宜しくお願い致します。カラー···ブルー袖丈···袖なし
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