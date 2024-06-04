Maison KITSUNE メゾンキツネ　M　Tシャツ　ホワイト

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商品詳細
MaisonKITSUNEメゾンキツネ刺繍ロゴ フォックスTシャツ男女兼用即購入大歓迎です。新品未使用カラー···ホワイトサイズ···Lメゾンキツネの大人気ダブルフォックスヘッドのTシャツです。新品未使用ですが、自宅保管の為神経質な方はご遠慮ください。☆簡易包装で発送させていただきます。発送の際に折り畳み匿名配送しますので、シワ等はご了承下さい。こちらは一枚の値段です。複数購入の場合は、割引ができますので、お気軽にお声掛けください。☆サイズについて着丈身幅肩幅袖口XS67484319S69494420M70514721L72544922XL74565123素人採寸のため多少の誤差はご了承ください
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http://narcologia.ru/goods/organization706862.html
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