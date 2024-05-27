coach バックチャーム（motif chain bag charm）

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商品詳細
coachのバックチャームです。ネットでは、motifchainbagcharmと検索していただければ、出てきます！こちら今秋の新作ですが、すでに完売しております。バックの全面に垂らして、見せることもできます（3枚目）バックの持ち手を長くすることにも利用できる万能な商品です。（4枚目）なかなかこのタイプのチャームはcoachで販売されないので、人と被らないと思います！お値下げもお気軽にご相談ください！
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