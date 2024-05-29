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商品詳細
ブランド:HERMES/エルメス新品，未使用カラー:マリン/オーシャン重量:230g品質表示:カシミヤ100%サイズ:約W40/H160cm(フリンジ含まない)付属品:箱、リボン，タグ、ショッパー日本橋高島屋で購入値引きなし即購入OK
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HERMESエルメス バイカラーマフラー レクトヴェルソ
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