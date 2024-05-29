キャリーケース 黒 Lサイズ 大容量 新品 拡張機能付き 軽量 ハード

使い勝手抜群で使いやすいシンプルカッコイイキャリー。こだわりのマット系カラー。▶Lサイズ ハードタイプカラー：黒ブラック新品未使用品マチが+４cmも広がるので荷物が増えてもOK。丈夫で、軽量。横、縦に持ち手付き。キャリーも含め3タイプで持てる。360度回転Wキャスター8輪。安定性が抜群。移動楽々♪嬉しい内側ポケット。メッシュで中が見やすい！ベルト付き。TSAロック搭載。旅行を快適に。他カラー＆サイズ↓#ora6010☆発送時は鍵は閉めておりませんのでそのままTSAつまみを上下で簡単に開きます。本体70cm×46cm×28.5ｃｍ全体78.5cm×48.5cm×28.5cm(拡張時28.5cm→32.5cm)容量：約90L(拡張時約105L)重量：約4.6kg素材：ABSスーツケースアウトレットかわいい可愛い軽い男性女性ダブルキャスター8輪キャリーケース旅行かばんキャリー大容量TSA修学旅行軽量ファスナー2泊3泊ギフト海外旅行 7泊※気を付けてはおりますが海外製品の為小さな傷がある場合があります。ご理解いただいた上でのご購入お願い致します。大きな商品で送料もかかります。ぎりぎりのお値段で設定致しましたのでお値下げできません。カラー...ブラック柄・デザイン...無地



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