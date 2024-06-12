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russet ラシット　トートバッグ　ショルダー　エナメル　2way ブラック
商品番号 E83956197615
商品名

russet ラシット　トートバッグ　ショルダー　エナメル　2way ブラック
ブランド名 ラシット
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます！フォロー割を実施していますので是非^^詳細は下記に載ってます♪★フォロー割★フォローして下さった方には表示価格から2000円〜4999円→100円引き5000円〜9999円→200円引き10000円〜→300円引きさせていただきます^^※ご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい。#（雪）バッグ一覧■商品トートバッグショルダーバッグ■ブランド名russetラシット■カラー黒　ブラック総柄■サイズ平置き実寸サイズ縦:26cm横:33cmまち:12.5cm※素人寸法のため多少の誤差はご了承下さい■素材ナイロンエナメル■その他写真8枚目のようにファスナー入り口付近に少々の汚れがありますが全体的に美品になります^^★即購入歓迎★匿名配送★送料無料★24時間以内発送※場合によっては24時間以内に発送できないことがございますので予めご了承下さい。※ゆうゆうメルカリ便もしくはらくらくメルカリ便で発送致します。気持ちのいいお取引ができるよう努めますのでよろしくお願いします^^
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