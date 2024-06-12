【24時間発送】PRADA ウエストポーチ ショルダーバッグ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。★商品はイタリア直営店舗から購入しています○ブランドPRADAプラダ○商品ボディバッグベルトバッグウエストポーチ三角ロゴプレート○カラーブラック黒色サイズ：25CM*15CM◾︎付属品：箱，保存袋、写真のもの全て付属しますお品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。#PRADA#35
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