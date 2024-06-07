【LANVIN en Bleu】レース インド刺繍 ロングワンピース アイボリー

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✿ブランドLANVINenBleuランバンオンブルー✿商品状態目立った汚れや傷などはなく、まだまだ長く着用いただけると思います☺︎＊以下webページより【feature】インドの職人さんが丁寧に縫い上げた細やかな刺繍はLANVINenBleuオリジナル。キラキラと輝く繊細な刺繍で、ゴージャスな印象に仕上げました。レーヨン系のシフォン素材を使用しているので落ち感も美しく、華やかに。細やかなくるみボタンやバックのリボンなど、乙女心をくすぐるディティールにあふれたデザインです。【styling】華やかな印象でちょっとしたパーティーシーンはもちろん、フラットシューズでデイリー使用もおすすめ。体のラインが出ず、着心地もよいので優雅なおうち時間を過ごしたいときにも活躍しそう。✿サイズ38（Mサイズ相当）・着丈117cm・身幅41cm・袖丈62cm・肩幅38cm＊平置きで採寸しております。素人による採寸のため、多少の誤差はご了承ください。✿素材10枚目の画像でご確認ください。✿注意点＊あくまで中古品となりますので、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。＊写真撮影の際は、可能な限り現物に近づくように注意をしておりますが、照明やカメラの性能等によって、現物と色味が異なる場合がございます。＊出品時と発送前に検品を行っていますが、素人の検品となるため、小さな傷や汚れなどの見落としがある場合がございますので、ご了承いただけますと幸いです。＊商品受け取りの際、説明文に記載の無い、著しい汚れや破れ等ありましたら、返品•返金対応しますのでご安心下さい。⌒＊。*゜＊⌒＊゜*。＊⌒＊。*゜＊⌒＊゜*。＊⌒＊。*゜他にも以下のブランドのお洋服を出品しています♪ミラオーウェン ヴィヴィアンウエストウッド ピンクハウス インゲボルグ カネコイサオ イエナ コムデギャルソン ラルフローレン 23区 自由区 エムズグレイシー シビラ アンタイトル ジャスグリッティー アナイ iCBPLSTルネ プラージュ マックスマーラ グレースコンチネンタル スピックアンドスパン プリーツプリーズ