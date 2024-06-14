ヤナギサワ　アルトサックス　902 【新品マウスピース付き】



中古楽器情報】YANAGISAWA「A902（アルトサックス）」入荷致しました ...



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ヤナギサワ アルトサックス - 管楽器

ヤナギサワのアルトサックス902です。ブロンズの色が気に入って購入しました。約15年ほど前購入し、月２回1時間のレッスンを一年弱ほど続けましたが、教室を辞めてその後自宅で保管していました。レッスンを受けていた頃は、練習後必ず自分で清掃などメンテナンスをおこなっていました。丁寧に扱っていたので大きな傷や凹みはありませんが、よく触る部分にスレはあります。その後は長期間ケースにしまっていたので、現在のタンポ等全体の状態は不明になります。お渡し後、状態によってメンテナンス等必要になる可能性もありますので安く出品させていただきます。ご理解の上購入ください。サックス購入時にメイヤーのマウスピースを勧められ付けていたので、メイヤーのマウスピースが付いています。ヤナギサワのマウスピースは新品未使用でおつけします。梱包発送たのメル便を予定しているため、ヤマトさんとのやりとりで発送が遅れる可能性がありますのでご了承ください。種類···サックスアクセサリー・パーツ···ストラップアクセサリー・パーツ···マウスピース