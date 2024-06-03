アンテプリマ ワイヤーバッグ　リングロゴ　保存袋付

✨値引き交渉可下記内容をご確認の上お取引お願い致します。※商品はＵＳＥＤ品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。⭐ よれ少々御座います⭐商品の仕様 バッグ⭐サイズ： W約28cm H約26cm D約2cm⭐ハンドル長さ：36㎝⭐カラー：ブラック ※配送に際しては、プチプチなどでの簡易包装にての配送になります。（お品はたたんで梱包予定）✅ご入金確認後2～3日後配送予定(休日等は遅れる場合が御座います）✨注意事項✅出品商品は全て正規品(本物)確認済みのブランドオークションにて購入ですのでご安心してお買い求め下さい。万が一偽物であった場合は証明書をご提示頂ければ、返品対応させて頂きます✅お使いのパソコンのモニターにより実物のお色と若干異なる場合がございますがご了承ください。✨返品について✅商品が気に入らなかった、思っていた物と異なるイメージ、サイズ、においだった場合や個人の主観の相違などの場合返品は不可能ですのでご了承下さい。✅中古のお品とご理解頂けますと幸いです



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