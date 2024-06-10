HOTPING　韓国ファッション　総柄カットソー

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◆サイズ表記◆記載がありません。実寸をご確認下さい◆実寸◆裄丈：約５１ｃｍ身幅：約５６ｃｍ着丈：約５４ｃｍ※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。◆素材◆タグなしの為不明◆コンディション◆商品は予めこちらで確認しておりますが、細かな汚れ等の見落としがある場合があります。ご理解頂ける方のみ、ご購入をお願い致します。古着ですので神経質な方はご遠慮ください。◎送料の関係で発送する際にはコンパクトに畳ませて頂きます事ご了承お願いします。◎USED品のご使用に慣れた方、USED品に理解のある方のご購入をお願い致します。M266-6