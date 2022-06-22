X-girl エックスガール　オーバーサイズ　Tシャツ　Tシャツワンピース

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商品詳細
X-girl（エックスガール）1枚でサマになるゆったりサイズのTシャツワンピース♪ワイドシルエットが特徴的なチュニックワンピース。オーバーサイズで、リラックス感ある着心地が魅力です☆彡Tシャツ仕様でざっくり着用できるし、中にパーカーを着て、重ね着しても可愛いです♡衿を配色したリンガー仕様と、X-girlのカレッジロゴデザインがアクセントになります。元値8,250円ですが、2回ほど着用しましたので4,500円まで値下げします！汚れや、ヨレなどは無く綺麗に着ていただけると思います(^^)とは言っても中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。身幅:75／肩幅:72／着丈:78／そで丈:18***************・透け感:あり・伸縮性:あり・生地の厚さ:普通・裏地:なし・シルエット：ショート・ミニ丈柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖
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