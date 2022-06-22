X-girl エックスガール　オーバーサイズ　Tシャツ　Tシャツワンピース



エックスガール ワンピース Tシャツ ワンピ レディース ショート ミニ 大きめ オーバーサイズ WORDS FACE S/S BIG TEE DRESS 人気ブランド X-GIRL 通販 2023 新作【105232041008】-ジャックオーシャンスポーツ



エックスガール ワンピース Tシャツ ワンピ レディース ショート ミニ 大きめ オーバーサイズ WORDS FACE S/S BIG TEE DRESS 人気ブランド X-GIRL 通販 2023 新作【105232041008】-ジャックオーシャンスポーツ



X-girl（エックスガール）の「WORDS FACE S/S BIG TEE DRESS ...



X-girl】WORDS FACE S/S BIG TEE DRESS 半袖Tシャツ Tシャツドレス ...



エックスガール Tシャツ ワンピース レディース 半袖 ショート ミニ丈 大きめ ビッグ シンプル STRIPED S/S BIG TEE DRESS 人気ブランド X-GIRL 通販 2023 新作【105232041012】-ジャックオーシャンスポーツ



WORDS FACE S/S BIG TEE DRESS X-girl



X-girl エックスガール / X-girl エックスガール 105232041011 RINGER ...



X-GIRL/エックスガール ロゴTシャツ バックロゴ 半袖Tee 105232011039



X-girl エックスガール / X-girl エックスガール 105232041007 ...



STRIPED S/S BIG TEE DRESS X-girl



X-girl リンガーTシャツ | フリマアプリ ラクマ



X-girl - RINGER S/S BIG TEE DRESS / ホワイト | Tempt



【ムラサキスポーツ別注】X-GIRL/エックスガール ロゴTシャツ プリントTee 半袖Tシャツ 105232011037



JELLY LOGO S/S TEE X-girl[品番：BSIM0010995]｜X-girl （エックス ...



エックスガール X-girl トライバルバタフライロングスリーブTシャツ ...

X-girl（エックスガール）1枚でサマになるゆったりサイズのTシャツワンピース♪ワイドシルエットが特徴的なチュニックワンピース。オーバーサイズで、リラックス感ある着心地が魅力です☆彡Tシャツ仕様でざっくり着用できるし、中にパーカーを着て、重ね着しても可愛いです♡衿を配色したリンガー仕様と、X-girlのカレッジロゴデザインがアクセントになります。元値8,250円ですが、2回ほど着用しましたので4,500円まで値下げします！汚れや、ヨレなどは無く綺麗に着ていただけると思います(^^)とは言っても中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。身幅:75／肩幅:72／着丈:78／そで丈:18***************・透け感:あり・伸縮性:あり・生地の厚さ:普通・裏地:なし・シルエット：ショート・ミニ丈柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖