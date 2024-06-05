タグ付き新品💖フレンチコネクション💖ビジュートップス💖黒💖M

ご覧頂きありがとうございます(*´ω｀*)クローゼット整理のため色々と出品致します♪その他の出品もぜひご覧くださいませ(❁´ω`❁)購入後着用しないままクローゼットにしまっておりました。FRENCHCONNECTION(フレンチ・コネクション)の素敵なビジュートップス♪控えめな光沢のあるサテン地にプリーツが施され、フワリと揺れる裾が気になる箇所をカバーしてくれます。プリーツのおかげでおサイズも融通が利きます(❁´ω`❁)表記サイズは8(M)です。採寸しました実寸は↓↓↓着丈(背中心から裾まで)(約)62cm(肩山から裾まで)(約)69cm脇下身幅(約)47×2画像2枚目の、別途出品中の黒サテンパンツと合わせて頂くととても素敵です(*´﹀`*)コンパクトに梱包しますので、到着後ハンガー干しやスチームなどで整えてくださいませ(❁´ω`❁)基本的に平日ご購入は当日か翌日に発送しております。週末は郵便局がお休みなので、週明けの発送になる事がございます。休日は出かけている事がありますので、その場合の発送は休日明けになる事がございます。お急ぎの方は事前にコメントよりご相談くださいませ。他サイトでも出品しておりますので売り切れの場合はご了承くださいm(__)m



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