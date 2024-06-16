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- ☆gasa grue☆シャツ・ブラウス F
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商品詳細
ガサグルーのノースリーブブラウスです♪日本製♪パンツと合わせてスタイリッシュに♪【記載サイズ】F【実寸】バスト98着丈65(前肩～裾59)肩幅35【色】ブラック×ブルー特に目立ったお汚れ等はございません♪※おうちで洗える◎#ガサグルー#ブラウス#AILUの服#6424948
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