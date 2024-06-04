snidel ノースリフリルオーガンシースルーブラウス(BUR-F)

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カラー···グレー ブランド...snidelブランド商品単価...11,880円SNIDEL(スナイデル)商品名Sustainableノースリフリルオーガンシースルーブラウス(swfb224164)サイズF【フリー】着丈61.5cmバスト99.7cm肩幅29.5cm前下がり6cm裾幅89.3cm※ブランド公式表記 素材表地ポリエステル100%裏地ポリエステル100%昨年の夏のものになります。3回ほど着用しましたが体型に似合わず出品します。傷や汚れ、ほつれなどはなく状態は良いです。お値下げ可能です！コメントにてご連絡下さい！