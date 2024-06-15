【新品未使用】SUN VALLEY 花柄プルオーバー

雑貨店で購入しましたがコロナ禍で着用する機会もなく新品未使用のままクローゼットにて大切に保管しておりました。【サイズ】M（概寸 平置き） 着丈：約57cm身幅：約53cm【素材】 綿 70％麻 30％別に出品している赤い半袖カーディガンと合わせて購入しました。宜しければセットでいかがでしょうか。＊新品未使用品ではありますが自宅保管にご理解いただける方のご購入をお願い致します。



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