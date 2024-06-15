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【EDITIONエディション】　ブラウス　エンブロイダリーレース
商品番号 J79056791782
商品名

【EDITIONエディション】　ブラウス　エンブロイダリーレース
ブランド名 エディション
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新宿ルミネのeditionで購入。袖にボリュームがあり、オフショルのようにも着て頂けます。着丈も長すぎず、ワークパンツやデニムなどと合わせやすいです。暑い日は一枚で、秋はタートルなど重ねても着ていただけます。子どもが産まれて着る機会がなくなったので出品します。折りたたんで発送するのでシワがいく可能性があります、ご了承願います。あまり着用しなかったのですが、スソのレース部分にシミが見受けられます。※写真5枚目ご確認下さい。あくまで中古品ですので、ご了承の上ご購入お願いいたします。テイスト・シーン···大人可愛い色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···バルーン/ボリューム袖素材···コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/contemplate650677.html
http://narcologia.ru/goods/conception286157.html
http://narcologia.ru/goods/mythic860235.html
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