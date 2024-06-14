インゲボルグ　黄色のチュニック

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商品詳細
ご覧頂きまして、ありがとうございますm(__)m2016年頃に、購入しました黄色のインゲボルグのチュニックになります。購入時 45000円位したと思います5.６回位着用。サイズは、９号になります。７枚目の写真になりますが、長さ調整出来ます。着丈 身幅等気になる方は、コメント下さいませm(__)mまた、自宅保管の為、神経質な方は、ご遠慮下さいませm(__)m
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