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インゲボルグ　黄色のチュニック
商品番号 J66633349434
商品名

インゲボルグ　黄色のチュニック
ブランド名 インゲボルグ
特別価格 税込 1,996 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして、ありがとうございますm(__)m2016年頃に、購入しました黄色のインゲボルグのチュニックになります。購入時　45000円位したと思います5.６回位着用。サイズは、９号になります。７枚目の写真になりますが、長さ調整出来ます。着丈　身幅等気になる方は、コメント下さいませm(__)mまた、自宅保管の為、神経質な方は、ご遠慮下さいませm(__)m
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