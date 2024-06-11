新品未使用　フェイラー　ディップトップフォレスト　ミニバック

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＜フェイラー＞TIPPTAPPFORESTミニバッグTIPF-210078／シルバーグレーティップトップフォレスト本体：綿（シュニール織）、裏地：綿たて15×よこ25×マチ11cmシュニール織：ドイツ定価:11,000円1-5枚目の写真が出品している商品です。7.8枚目は同じ形の別のカラー（ペールパープル）です。分かりやすいように添付しておりますが、今回の出品は1-6枚目のシルバーグレーのお色味なのでお間違いのない様お気をつけください。プチプチに入れてネコポスにて配送予定です。即購入大歓迎です！よろしくお願いします。