新品未使用　フェイラー　ディップトップフォレスト　ミニバック

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商品詳細
＜フェイラー＞TIPPTAPPFORESTミニバッグTIPF-210078／シルバーグレーティップトップフォレスト本体：綿（シュニール織）、裏地：綿たて15×よこ25×マチ11cmシュニール織：ドイツ定価:11,000円1-5枚目の写真が出品している商品です。7.8枚目は同じ形の別のカラー（ペールパープル）です。分かりやすいように添付しておりますが、今回の出品は1-6枚目のシルバーグレーのお色味なのでお間違いのない様お気をつけください。プチプチに入れてネコポスにて配送予定です。即購入大歓迎です！よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/pompous777923.html
http://narcologia.ru/goods/protein332434.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate606248.html
【新品タグつき】フェイラーティップトップフォレストミニバッグ（ペールパープル）
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