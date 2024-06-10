希少✨新品未使用✨Think Bee! トートバッグ 天使と女の子デザイン

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商品詳細
【商品名】ThinkBee!トートバッグ天使と女の子デザイン【サイズ】平置き実寸縦25cm横42cmマチ14cm※多少の誤差はご了承下さい。【状態】新品未使用✨タグ付き。金属保護フィルムもそのままです。⚪︎検品し傷汚れないことを確認していますが、自宅保管の為、ご理解の上ご購入下さい。上品で可憐なデザインバッグです。宜しくお願い致します✨#新品未使用#ThinkBee!#トートバッグ#天使と女の子デザイン
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