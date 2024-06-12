美品　マイケルコース　ショルダーバッグ

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商品詳細
数年前に購入したものですが、ほとんど使っておりません。自宅で綺麗に保管していました。2万円ほどで購入したものです。中古品という事をご理解の上、ご検討ください。#マイケルコースカラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ
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http://narcologia.ru/goods/scissoring948696.html
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