美品　マイケルコース　ショルダーバッグ

数年前に購入したものですが、ほとんど使っておりません。自宅で綺麗に保管していました。2万円ほどで購入したものです。中古品という事をご理解の上、ご検討ください。#マイケルコースカラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ



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