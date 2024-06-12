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美品　マイケルコース　ショルダーバッグ
商品番号 U36295461854
商品名

美品　マイケルコース　ショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入したものですが、ほとんど使っておりません。自宅で綺麗に保管していました。2万円ほどで購入したものです。中古品という事をご理解の上、ご検討ください。#マイケルコースカラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ
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