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二次会ドレス/テラコッタ
商品番号 A17268074242
商品名

二次会ドレス/テラコッタ
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

二次会ドレス/テラコッタXXLサイズ定価¥13000バスト93/ウエスト77/ヒップ97二次会の3時間程使用しました。クリーニング済みです。妊娠6ヶ月の時に使用しましたがゆったりと着れました。
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