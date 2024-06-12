二次会ドレス/テラコッタ

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商品詳細
二次会ドレス/テラコッタXXLサイズ定価¥13000バスト93/ウエスト77/ヒップ97二次会の3時間程使用しました。クリーニング済みです。妊娠6ヶ月の時に使用しましたがゆったりと着れました。
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