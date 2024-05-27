herlipto マルチストライプバックリボンドレス　オレンジS

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商品詳細
herlipto2020SS、MultiStripeBackRibbonDressオレンジ Sサイズです。こちらは本当に気に入っているのですが、どうしてもオレンジカラーが似合わず、泣く泣くお出しします。大事に着て頂ける方へお譲りしたいです。本当に可愛いです。2回着用済みです。定価23,100円即購入可能です。
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