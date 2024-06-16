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ヤマダヤ　FENNEL ボーダーサマーニット
商品番号 I68750007133
商品名

ヤマダヤ　FENNEL ボーダーサマーニット
ブランド名 スコットクラブ
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ボーダーバックスタイルの可愛いデザインです。前はスッキリ、後はお尻が隠れるデザインです。幅　脇下　約45センチ丈　　前　約61センチ　　　後　約74センチヤマダヤ　#YAMADAYA#グランターブル#GRANDTABLE#プチメゾン　#petitmaison#スコットクラブ　#SCOTCLUB#ラシュッド　#LASUD#ラディエイト#RADIATE#メトリーゼ　#MAITRESSE#プチプードル#petitpoudre#スール　#soeur7#ヴァン　#Vin#アーガ　#Agaガリャルダガランテミラオーウェンアバハウス　などお好きな方
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