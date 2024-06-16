ヤマダヤ　FENNEL ボーダーサマーニット

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柄・デザイン···ボーダーバックスタイルの可愛いデザインです。前はスッキリ、後はお尻が隠れるデザインです。幅 脇下 約45センチ丈 前 約61センチ 後 約74センチヤマダヤ #YAMADAYA#グランターブル#GRANDTABLE#プチメゾン #petitmaison#スコットクラブ #SCOTCLUB#ラシュッド #LASUD#ラディエイト#RADIATE#メトリーゼ #MAITRESSE#プチプードル#petitpoudre#スール #soeur7#ヴァン #Vin#アーガ #Agaガリャルダガランテミラオーウェンアバハウス などお好きな方