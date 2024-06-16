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FASHIRU ファシル　プリーツトップス
商品番号 Y62474437849
商品名

FASHIRU ファシル　プリーツトップス
ブランド名 ファシル
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プリーツトップス　新品未使用品です。以下サイト引用ハリがあるプリーツで大人の素材感カジュアルからフォーマルまで幅広く着ていただけます。Tシャツでは物足りなくなった夏の終わりから秋口のアウターのインナーにと活躍するアイテム大きめの幅をとった首元のリブ切替もオシャレポイントです。■サイズ（約㎝）着丈68肩幅45身幅60袖丈23.5裾幅57■素材ポリエステル100%------------------------透け感／あり光沢感／ややあり伸縮性／あり裏地／なし厚み／薄い重さ／120gケア方法／洗濯可
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予約】 taffeta pleated skirt 12月21日入荷分 | F A S H...
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