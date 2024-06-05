PORTER ポーター ATMOS アトモス ドット トートバッグ 総柄

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PORTER（ポーター）xATMOS（アトモス）ATMOS（アトモス）店舗で新品を購入。購入当初はお気に入りで使っていました。近年は使うことなく禁煙自宅のクローゼットで保管していました。下記サイズ、当方が採寸しておりますので、ご参考程度に…幅：約34cm高さ：約23cmマチ：約10cm素材···ナイロンカラー···ブラック、グリーン、ブルー、ピンクトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···ドット★気になる点は、必ずご購入前にお問い合わせください。★値下げ交渉不可。価格の変更は出品者のタイミングで行います。★即決優先。商談中であっても、出品価格で即時購入していただいた方が優先となります。★配送時にシワ等がつく事、あくまでも一度人の手に渡った中古品である事をご理解いただきました上で、ご購入をご検討ください。★らくらく⇄ゆうゆう、出品者が判断購入時の配送方法に「らくらくメルカリ便」とありましても、発送時にサイズなどの関係で「ゆうゆうメルカリ便」に変更する場合もございます、逆も同じです。