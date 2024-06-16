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【極美品】エルメス　スカーフ　ASTRES et SOLEILS 天体と太陽
商品番号 B93992289148
商品名

【極美品】エルメス　スカーフ　ASTRES et SOLEILS 天体と太陽
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 13,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）■エルメススカーフASTRESetSOLEILSアストロ.エ.ソレイユ【天体と太陽】■セレクトショップ購入真贋　鑑定士による鑑定済み正規品■状態としては、自宅保管品のため未使用に近い自宅保管品の為たたみシワあり。※中古品に不慣れな方のご購入はご遠慮下さい。尚、すり替え防止の観点から返品はお受けしておりません、ご了承ください。
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