【極美品】エルメス　スカーフ　ASTRES et SOLEILS 天体と太陽

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）■エルメススカーフASTRESetSOLEILSアストロ.エ.ソレイユ【天体と太陽】■セレクトショップ購入真贋 鑑定士による鑑定済み正規品■状態としては、自宅保管品のため未使用に近い自宅保管品の為たたみシワあり。※中古品に不慣れな方のご購入はご遠慮下さい。尚、すり替え防止の観点から返品はお受けしておりません、ご了承ください。