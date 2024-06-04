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- 【美品】RIMOWA SALSA 63L マットブラック E-TAG
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商品詳細
御覧になっていただき有難うございます。ハンドル、ホイールは全て正常に作動します。非喫煙、ペットはいませんので特にニオイはありません。商品の状態は非常に良いと思いますが、使用に伴う小キズやすりキズは多少あります。写真で確認ください。あくまで中古ですのでご理解いただけるかた、宜しくお願いします。モデル：サルサカラー：マットブラック容量：約63Lリモワ電子タグ（E-TAG）
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