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【美品】RIMOWA SALSA 63L マットブラック　E-TAG
商品番号 L47585222358
商品名

【美品】RIMOWA SALSA 63L マットブラック　E-TAG
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 32,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧になっていただき有難うございます。ハンドル、ホイールは全て正常に作動します。非喫煙、ペットはいませんので特にニオイはありません。商品の状態は非常に良いと思いますが、使用に伴う小キズやすりキズは多少あります。写真で確認ください。あくまで中古ですのでご理解いただけるかた、宜しくお願いします。モデル：サルサカラー：マットブラック容量：約63Lリモワ電子タグ（E-TAG）
http://narcologia.ru/goods/message590727.html
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