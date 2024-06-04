新品 訳あり☆COACH(コーチ)レッド アニマル レザー 折り財布

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商品詳細
✨セール＆無料ラッピング承ります✨COACH(コーチ)レッドパイソンレザー三つ折り財布※訳あり#lalaおすすめ◆カードや定期、紙幣とコインがコンパクトにまとまる優れもの。◆小銭入れは外側に付いてるので、ちょっとした支払いももたつくことなく便利！◆パーティーシーンなど身軽にお出かけしたいときにもおすすめです。【サイズ】約横10cm×縦9cm×厚み2.5cm【素材】PVCコーティングキャンバス【仕様】開閉種別：スナップ、内部様式：札入れ×1、オープンポケット×1、カードポケット×2、パスケース×1、外部様式：ファスナー式小銭入れ×1、重量：約100gこちらの商品はロサンゼルスで購入した正規品ですので、安心してお買い求めください。また、全国のコーチショップにてアフターケアを受けて頂けます。ご質問などがございましたら、コメントください♪#レディース#メンズ115
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