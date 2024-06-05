Hands of creation シャツ　チェック　フリーサイズ

Handsofcreationのシャツです。ハンズオブクリエイションゆったり大きめチェック記載サイズF身幅約51cm着丈約67cm平置きでの採寸になります。素人の採寸ですので参考程度にご検討宜しくお願い致します。多少の使用感と保管の際のしわがあります。着用に支障がでるような目立ったダメージは見当たりません。新品ではないので、気になさらない方宜しくお願い致します。とても軽くて涼しげなシャツです。大きめなブロックチェックの柄がとても可愛いです。パンツ、スカートともに合わせやすく夏に重宝します。薄手なのでインナー着用して着ていました。自宅で保管していた物なので、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。発送の際は補償、追跡付きのメルカリ便でお送りします。また、ご購入後は1日〜2日で発送致します。なるべくコンパクトにしてお送りしますので畳みじわ等ご了承ください。喫煙者なし、ペットなしです。何か質問や要望等あればコメントでお願い致します。宜しくお願い致します。



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