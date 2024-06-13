別注ノースリーブポロシャツFRED PERRY×Ray BEAMS

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＼ノースリーブポロシャツ／FREDPERRY×RayBEAMSフレッドペリー×レイビームス※夏物セールの為大幅値下げしております。是非この機会にご購入下さい※◎即日発送可◎タグつき✖️即購入不可在庫確認のためコメント下さい✖お値下げ不可定価：16500色：ECRUサイズ：フリーサイズ状態：新品未使用発送：1-2日シンプルながら洗練されたスタイルに＜FREDPERRY（フレッドペリー）＞より、定番人気のフレンチスリーブポロがアップデートして登場。立体的なフレアシルエットは、動きやすいだけでなく女性らしさを演出。裾はアウトスタイルでもバランスのとりやすい丈感なので、ボトムスを選ばず着回せるひと品です。【ECRU】Model：H170B79W59H86 Size：10【BLACK】Model：H166B83W63H85 Size：10生地の厚さ：普通透け感：ややあり伸縮性：あり光沢感：なし裏地：なし※光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境によって、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。※商品の色味は商品単体で撮影した画像をご参照ください。FREDPERRY/フレッドペリー創始者であるフレデリック・ジョン・ペリーは超一流テニスプレイヤーであると同時に、ベストドレッサーとしても認められていました。引退後、ウィンブルドンのロゴでもある月桂樹マークの使用許可を正式に得、1952年英国ロンドンでフレッドペリースポーツウェア社を設立。今日では、イングリッシュヘリテージに上質感と上品さをプラスしたLuxuryEnglishStyleのニッチなブランドを目指しています。 サイズ着丈57.0cm身幅49.1cmゆき24.5cm原産国：中国製素材：本体:レーヨン55%、ナイロン40%、ポリエステル5%、衿リブ部分:レーヨン52%、ナイロン45%、ポリウレタン3%種類···ポロシャツ