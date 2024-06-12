NOBLE（Ｔラインスイマーキャミ）

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。NOBLEのカップ付キャミソールです。新品・未使用です。黒色になります。◆大人気！リピーター続出のカップ付きキャミソールにTストラップタイプ華奢なTストラップが女性らしく着こなせるキャミソール。程よい光沢感と胸元をしっかりカバーしたデザインなので、ジャケットや羽織りのインナーはもちろん、透ける素材のニットなど幅広いアイテムと好相性な一着。華奢な肩ひものストラップやU字に開いたバックスタイルなど、細部にまでこだわりが詰まっています。伸縮性がある素材でストレスなくお召し頂けるのも嬉しいポイント。定価8800円
http://narcologia.ru/goods/Adder46775.html
http://narcologia.ru/goods/recommended323290.html
http://narcologia.ru/goods/choice806085.html
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ファイル:Noble M600.jpg - Wikipedia
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