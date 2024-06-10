BYジョーゼットノーカラー9分袖ブラウス

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BEAUTY\u0026YOUTHのブラウスになります◎カラー:オフホワイトサイズ表記:FREEサイズ:肩幅36cm、身幅49cm、着丈65cm定価¥11,000+tax日本製タグ付きの未使用品になりますが、自宅保管品ですので神経質な方はご遠慮ください。商品についてご不明点等ございましたらお気軽にコメントよろしくお願い致します。即購入大歓迎ですが、発送日数の件についての注意を記載しておりますので、ご購入前にプロフィールをご拝見願います。コメント頂きます際は事前に、必ずプロフィールを拝見頂きますようお願い申し上げます。