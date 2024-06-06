★HAO橋本真也HAO PRIDE RIZIN

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商品詳細
HAO橋本真也黒台紙バージョンです。未開封絶版品です。大切にしていましたが極度に状態を気になさられる方のご購入はお控えください。ブリスターに凹み、台紙に折れ等ございません。PRIDERIZINUFCK-1KIDアントニオ猪木 堀口恭司 那須川天心 朝倉未来 朝倉海 グローブ
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