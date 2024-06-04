ナラカミーチェ【NARACAMICIE】ストレッチフリルドットコットンブラウス

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ご覧いただきありがとうございます。◉即購入OKです◆ブランド◆ナラカミーチェ【NARACAMICIE】◆サイズ◆1◆カラー◆ブラック◆素材◆コットン 100%◆平置き採寸◆ 身幅 40cm 着丈 56cm 肩幅 34cm 袖丈 17cmトルソーは9号サイズです。※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。☆☆☆商品状態・説明☆☆☆2、3度着用しましたが、ブラウスが増えた為出品致します。ストレッチ素材でとても着心地が良いです。袖のデザインが肩を華奢に見せてくれます。※あまりダメージのないお品ですが古着にご理解のある方で、ご検討をよろしくお願いいたします。◆配送方法◆コンパクトに畳んで発送します。（折りシワがつきますが予めご了承ください。）※コーディネートに使用している小物類は商品には含まれません。※小さなキズ・汚れ等見落としがある場合がございますので、あらかじめご理解いただいた上でご検討ください。※新品、未使用品であっても自宅保管品の為、細かなことが気になる方、神経質な方はご遠慮ください。☺︎︎︎︎︎☺︎☺︎me☺︎☺︎☺︎S135802