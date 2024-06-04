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- 【美品】ブラウスペプラムM-PREMIER ブラック38 エムプルミエ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！M-PREMIER(エムプルミエ)ノースリーブペプラムブラウス、美品です。サイズ38 レディースMサイズ程度、身長162㎝位でひざ丈です。ブラウスとして、ワンピースとしても着られるデザイン。軽やかな生地ですが透けないため、フォーマルにも最適。表地・裏地 ポリエステル100%☆コメントなし即購入OK☆お支払い確認終了後、24時間以内に発送☆返品はご遠慮願います☆家庭で保管しているため、気になる方はご遠慮ください。☆自宅にペット、喫煙者いません☆梱包に再利用品を使う事があります。#エムプルミエ#ノースリーブ#ワンピース#ブラック#フォーマル#通勤#通学#デート#夏服カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地
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