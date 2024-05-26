マイケル・ジャクソン Tシャツ

お値下げしました！UKのROCKファッション・ブランドとして海外セレブに大人気のブランド「Amplified（アンプリファイド）」のTシャツになります。ヴィンテージダメージ加工を施した味のあるボディに大胆なプリントで人目を引くデザインが特徴です。※ユーズド感を出すための仕様により、ほつれやプリント部分のかすれが目立つ場合がございます。予めご了承ください。Tシャツのデザインもオシャレで、他とは違いますので、いかがですか？中古商品ですので御理解いただける方へ。



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