Henrik Vibskov ヘンリックビブスコフ ワンピース ドレス

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商品詳細
HenrikVibskovヘンリックヴィブスコフのワンピースです。ボタンを全て外して羽織りとしても使用できます。表記サイズ:S(Mサイズの方でも着用できるサイズ感）。着丈約117cm、身幅約56cm、肩幅約57cm、袖丈約57cm。3回ほど着用。目立つキズや汚れ等は見当たりません。他にも出品中です。
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