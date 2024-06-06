フルラ FURLA ショルダーバッグ 超美品

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沢山の中から興味をもっていただき誠にありがとうございます。断捨離、クローゼットの整理の為に出品いたします。こちらは3年半程前にりんくうプレミアムアウトレットで5万程で購入したショルダーバッグです。使用回数は短時間3回程度で汚れ、傷はほとんどなくかなり美品です。保存袋、ギャランティカードも揃っています。カラーがグレーなので何でも合わせやすいお色味です。中古品でもいいよ！って方にオススメのお品になります。一度人の手に渡ったものですので細かい事が気になる方はご入札をお控えくださいますようお願いいたします。ご購入後の返品もお受けできませんのでご了承の上のご購入を宜しくお願いいたします。#FURLA#furla#フルラ