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FIRST DOWN ボアジャケット
商品番号 W46637716532
商品名

FIRST DOWN ボアジャケット
ブランド名 ファーストダウン
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FIRSTDOWNのボアジャケットです！アイボリーカラーがとても可愛いです♪フリーサイズですが、ゆったりとした感じではなく、普段レディースのMサイズ着られてる方でジャストくらいのサイズ感です！数回着用でボアも潰れていないので、まだまだ可愛く着ていただけます✳︎カラー···ホワイトフード···フードなし季節感···冬
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