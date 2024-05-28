オリジナル ショルダーバッグ 大容量 キャンバス トートバッグ

＼コメントなし即購入OK♡／他の商品とセットでご購入頂ければお値引きさせて頂きます！お気軽にコメントください♡#Karenl商品一覧【商品詳細】ブランド：JaneBeautカラー：白、黑、ブルー、オレンジ、グリーンバッグ素材：帆布サイズ：横幅31cm×高さ14cm×マチ幅18cm✧✧送料無料✧✧※当方の商品は全て新品未使用です。※サイズには多少の誤差があります事を、ご了承ください。【商品説明】JaneBeautは、オリジナルのデザインをコンセプトにしたニッチなブランド。コーディネートはシンプルな方が合わせやすく、持つだけでコナれた雰囲気が出来上がる存在感が素敵です。生地も丈夫でファッション、通勤・通学用としても使用していただけます！品質保証、手頃な価格、オリジナルのデザイン、ユニークなスタイル、きっと気に入ると信じています。【注意事項】※ご入札前に商品写真と商品説明を十分にお読みください。※あきらかな不良品で使用・利用できないといった商品に関しましては返品・交換をお受けしております。※通常はご入金確認日から4-7営業日以内発送となります（土曜日、祝日を除く）。※お客様のご購入ありがとうございます、よろしくお願いします⚠️数量限定販売商品になります。早い者勝ちです。#ショルダーバッグ#レディースバッグ #かばん #カバン#旅行用 #仕事用#マザーズバック #旅行バッグ#ボストンバッグ#トートバッグ#ハンドバッグ#韓国ファッション#バッグ#スカーフ#バッグインバッグ#ポーチ#セット#バケツ型#レディース#ハンドバッグ#トートバッグ#韓国ファッション#オルチャン#ブラックコーデ#ホワイトコーデ#通勤#通学#マザーズバッグ#無地#シンプル#トートバッグ#大容量トートバッグ#大荷物#旅行#宿泊#買い物#お出かけ#デート#女子会#子育てママ#学生#習い事#荷物が多い#男女兼用#エコバッグ#アウトドア#トラベルバッグ#カバン



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