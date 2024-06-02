zucca ズッカ リバーシブルジャケット ウール

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即購入OK/値下げ交渉OK当商品をご覧頂きありがとう御座いますcolorブラックmaterialウールsizeMcondition多少の汚れ、毛羽立ち、毛玉、解れ、褪色(画像参照)目立つ大きなダメージは御座いません。あくまで古着、USED製品となりますので御理解のほど宜しくお願い致します。※ご不明な点など御座いましたら、コメント宜しくお願い致します。