UNIQLO U　ブラウス

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UNIQLOU ブラウス写真になってしまうため、どうしても色の誤差等はあるかもしれません。着用画像はサイトのもになり、色違いになります。(体型、体格、感じ方等は個人差があるかと思いますので、ご了承下さい)ホームクリーニングになります。しっかり確認しておりますが、見落としがある可能性もございます。ご了承下さい。ご確認お願い致します。圧縮したり小さく折り畳んだりして発送させていただく場合もございます。あらかじめご了承下さい。何かございましたらお気軽にご質問下さい。4990