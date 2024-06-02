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カステルバジャック カーキ色ポロシャツ
商品番号 M45902635416
商品名

カステルバジャック カーキ色ポロシャツ
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。長袖カーキ色のポロシャツです。カーキ色の綿100%の生地に柄入りの襟、前身頃の左胸元に船やワンちゃん達の刺繍が、後ろ身頃にはバスケゴールとバジャックスポーツのロゴ刺繍が入った、とても楽しいデザインとなっています。１〜２度ほど着用しましたが、その後自宅で保管していたものです。サイズは２ですので、レディースのM〜Ｌサイズ位になります。目立ったキズやスレは全くありませんし、とても綺麗な状態ですが、あくまでもUSED品ですので、ご理解いただける方にお願い致します。着丈前身頃約68㌢後ろ身頃約71㌢身幅約50㌢肩幅約48㌢(ドロップショルダーですので、36〜48㌢位の方ならOKです。)袖丈約55㌢☆即購入OKです。よろしくお願い致します。
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