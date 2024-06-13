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MEDI LACE NECK BLOUSE
商品番号 B30456163029
商品名

MEDI LACE NECK BLOUSE
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入しましたが服の系統が変わり全く使用せずクローゼットに眠っておりました。定価は忘れましたが1万円程度かと思います。
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