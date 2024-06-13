amr. アムレ ストライプフリルブラウス

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ケープフリルブラウス – amr. ケープフリルブラウス – amr.



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amrのストライプフリルブラウスです。デザインが気に入り購入しましたがサイズが合わなかった為出品いたします。試着のみです。カラー:ネイビーamr.では珍しいストライプのアイテムカジュアルになりがちな柄ですがシルエットがとっても女の子らしくかわいいコーデが出来上がりますパンツでもスカートでもどんなボトムスにも合わせやすいトップスですサイズfree着丈53cm身幅68cm袖丈49cm