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TOFF\u0026LOADSTONE♦︎ ショルダーバッグ ミニ レヴューリザード
商品番号 Q71609072433
商品名

TOFF\u0026LOADSTONE♦︎ ショルダーバッグ ミニ レヴューリザード
ブランド名 トフアンドロードストーン
特別価格 税込 5,704 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価:¥24200カラー:エクリュ昨年購入して、2回ほど使用。全体的に綺麗な状態ですが、自宅保管のため、神経質な方、完璧を求める方、気になる方は御遠慮下さいm(__)mペット無し、喫煙無し一部凹みのようなものあり(写真5枚目)商品説明↓↓両手がフリーになる上質ショルダーバッグは必須アイテムリアルなリザード型押しレザーが美しいショルダーバッグ。ミニサイズなので、爬虫類柄は手が出しにくいという人にも取り入れやすく、またコーディネートのポイントになるアイテムです。肩に掛けてフェミニンに、斜め掛けにしてカジュアルにも持て、スカートにもデニムにも合わせやすい万能バッグ。両手がフリーになるので、ショッピングや公園の付き添いなどで大活躍してくれます。
http://narcologia.ru/goods/message223227.html
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http://narcologia.ru/goods/peroration265315.html
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