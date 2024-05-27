TOFF\u0026LOADSTONE♦︎ ショルダーバッグ ミニ レヴューリザード

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商品詳細
定価:¥24200カラー:エクリュ昨年購入して、2回ほど使用。全体的に綺麗な状態ですが、自宅保管のため、神経質な方、完璧を求める方、気になる方は御遠慮下さいm(__)mペット無し、喫煙無し一部凹みのようなものあり(写真5枚目)商品説明↓↓両手がフリーになる上質ショルダーバッグは必須アイテムリアルなリザード型押しレザーが美しいショルダーバッグ。ミニサイズなので、爬虫類柄は手が出しにくいという人にも取り入れやすく、またコーディネートのポイントになるアイテムです。肩に掛けてフェミニンに、斜め掛けにしてカジュアルにも持て、スカートにもデニムにも合わせやすい万能バッグ。両手がフリーになるので、ショッピングや公園の付き添いなどで大活躍してくれます。
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