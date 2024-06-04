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ロエベLOEWE バイカラー ストール マフラー
商品番号 A58188193368
商品名

ロエベLOEWE バイカラー ストール マフラー
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 16,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年末に購入し、使用回数は10回未満です。昨年度の秋冬は一度も着用しなかったので出品します。サイズは30cm×180cm素材はウール。カシミヤも少し混ざっていたと思います。バイカラーで、その日のファッションに合わせて楽しむことができます。色合い的にも、ユニセックスで使っていただけると思います。現在の定価は5万円ほど。こちらの色は、購入当時とても人気で入手困難だったと記憶しています。現在では売ってないようです。
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