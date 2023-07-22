Bogner Ecstasy Blue

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品名:EcstasyBlueブランド名:Bogner様々なSWとツマミで音作りを追い込めます。150個程ペダルを試して来ましたが、ORIGINEFFECTS、KingToneGuitar、VEMURAM等のブティックペダルに引けを取らず、むしろ変な癖がなくギターやアンプが変わっても使いやすいです。3EQあるため音作りにおいて優秀です。ツマミやSWが多いですが取りあえずセンターで良い音で、好みで微調整する感じです。特に大音量のバンドアンサンブルでツマミやSWの効果は大きく感じました。個人的にお宝ペタルの一つで気に入っていましたが就職予定だった息子が進学することになり暫くマルチで頑張るため出品します。●内容１枚目の画像のもの。●動作正常です。ノイズ、ガリなどもありません。（2023/07/22通電、音出し確認済み）●外観遠目には美品に見えますが間近で見ると小傷がそれなりにあります。画像に映りにくいため目立つものを光に当てて撮影しています（最後の画像）。感じ方は個人差が大きいため細かなことを気にされない方にお勧め致します。●配送方法匿名配送にてヤマト運輸より24時間以内に発送予定です。梱包はプチプチとクッション材等でしっかり梱包します。梱包用の段ボール等は再利用です。※他所でも出品中のため先着順とさせて頂きます。他所で売切れた場合、こちらの出品削除は可能な限り迅速に行いますが、仕事中などで対応が遅れた場合には出品者都合にてキャンセルさせて頂きますことを予めご了承下さい。