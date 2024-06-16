COACH　コーチ　バッグ　シグネチャー

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ハンドバッグ三越内のcoach正規店で買いました。一度、３～４時間使用しました。使用する機会があまりないため出品しました。証明書等はありません。美品ですが気になる箇所があります。写真をご覧ください。その他、素人検品のため気がつかないことがあるかもしれません。ご了解のうえご購入ください。自宅保管品ですので、お気になさる方はご遠慮下さい。トラブル防止の為、購入後の返品やキャンセルはご対応できませんのでご了承下さい。ご了解頂ける方のみ宜しくお願いいたします。